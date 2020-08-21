Нижегородские студенты смогут защитить #СтартапДиплом Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Нижегородский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) и российский технопарк "ТехноСпарк" будут сотрудничать в рамках программы #СтартапДиплом. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Управляющая компания НОЦ".

Принять участие в отборе смогут студенты любого курса и специальности. Для студентов четвертых курсов бакалавриата, пятых курсов специалитета и вторых курсов магистратуры предоставлена возможность защитить диплом в форме результатов запуска стартапа, для других же студентов это может стать предметом курсовой работы.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это направление развития соответствует основным задачам работы Научно-образовательного центра.

"В наших вузах учится очень много талантливых ребят, способных самостоятельно генерировать идеи и создавать команды. Очень важно, чтобы эти стремления могли воплотиться в жизнь еще на этапе учебы. Одна из основных задач национального проекта "Наука", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, - связь теории с практикой, поощрение технологического предпринимательства", - отметил Глеб Никитин.

"Благодаря таким решениям студенты могут сделать первый шаг к открытию своего дела, а уже потом можно подключать другие виды поддержки: различные гранты, субсидии, налоговые льготы. У нас в регионе активно развивается инфраструктура для таких проектов, и возможностей работать в команде единомышленников очень много", - добавил Глеб Никитин.

Участники программы пройдут практику в группе компаний "ТехноСпарк". Они проработают 8 месяцев на лидерской позиции в настоящем стартапе в одной из индустрий будущего: робототехнике, фотовольтаике, энергетике, микроэлектронике, геномике, персонализированной медицине, новых материалах, беспилотном транспорте и т.д. Итогом станет защита выпускной квалификационной работы в форме предоставления результатов запуска стартапа и уже готового продукта.



Как отмечают создатели программы, студентам не придется самостоятельно искать инвестиции. Студентам же предстоит выполнить технологическую и индустриальную аналитику, экономический и инвестиционный расчет, организовать разработку продукта и работу инженеров, а также подготовить и запустить продажи технологического продукта. Свою работу они будут организовывать самостоятельно.



Для участия в программе студентам предстоит пройти 3 отборочных этапа:

1. Онлайн-игра на тему предпринимательства, решение бизнес-кейсов из практической деятельности ГК "ТехноСпарк", сессия в формате "вопрос-ответ" с представителями ГК "ТехноСпарк" об основных понятиях технологического предпринимательства на основе выполненных заданий.

2. Отобранные в формате онлайн студенты проходят игру уже в офлайн-формате "Построй компанию. Продай компанию".

3. Собеседование финалистов с представителями ГК "ТехноСпарк" и итоговое собеседование с генеральным директором.

Принять участие в программе могут студенты, аспиранты, младшие сотрудники вузов в возрасте от 18 до 39 лет. Зарегистрироваться и пройти первый этап можно с 17 августа по 13 сентября 2020 года на платформе.

Ранее глава региона представил программу развития НОЦ для укрепления и расширения сотрудничества между НИИ и ВУЗами, научными центрами и промышленными предприятиями. В научно-образовательном центре проходит реализация 35 новых проектов.