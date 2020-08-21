Дорогу к поселку Вача отремонтировали в рамках нацпроекта БКАД Общество

Отремонтированная дорога Фото: пресс-служба правительства региона

Подъездную дорогу к рабочему поселку Вача отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Новое асфальтобетонное покрытие появилось на участке протяженностью 4 км. Стоимость работ составила 20,3 млн рублей.

"Ремонтная кампания в регионе идет по графику. Уже отремонтировано более 350 км дорог. Что касается подъезда к Ваче, в районном центре проживает более 5 тысяч человек. А эта дорога находилась в ненормативном состоянии, и ремонт здесь был необходим. Поэтому мы включили участок в план работ на 2020 год", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 2019 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 83-х субъектах России, в том числе в Нижегородской области. Проект направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.