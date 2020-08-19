Более 150 млн рублей будет направлено на благоустройство Нижневолжской набережной Культура и отдых

Более 150 млн рублей будет направлено на благоустройство Нижневолжской набережной. Информация о планируемом финансировании содержится в очередных поправках в бюджет на 2020 год. Заседание Заксобрания, где будут рассматриваться также и вопросы внесения изменений в бюджет, пройдет 27 августа.

В частности, предлагается направить 150 млн 903 тысячи рублей на улучшение Нижневолжской набережной (на участке от Благовещенской площади до набережной Гребного канала). На эти средства будет создана дополнительная инфраструктура для всесезонного использования территории (включая установку малых архитектурных форм - уличной мебели, вазонов, цветников).

Нижневолжскую набережную предложено сделать более комфортной. В мае этого года дизайн-лаборатория "MISH Studio" (Москва) представила предварительную концепцию развития Нижневолжской набережной в рамках программы #Среда800. Разработчики предлагают высадить вдоль набережной большие деревья, а вдоль проезжей части – кусты. Также архитекторы запроектировали на набережной детскую площадку и сухой фонтан. Сцену у летнего кинотеатра предлагается использовать в свободное время для занятий танцами и йогой. На набережной, в случае реализации концепции, появится арт-объект "столица закатов". У катера "Герой" запланирована летняя сцена для выступления артистов. Зимой там можно будет заливать каток.

Напомним, что 4 августа уже стартовали работы по благоустройству на других площадках. Речь идет о площади Маркина, сквере им. Свердлова и площади перед канатной дорогой.

Всего из регионального бюджета планируется выделить около 2,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, 2,2 млрд рублей направят на благоустройство 11 объектов: территории Нижегородской ярмарки в комплексе с площадью Ленина, Окской набережной, мыса Стрелки, Александровского сада (в том числе восстановления "ракушки") и ряда других объектов.