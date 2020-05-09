Нижневолжскую набережную предложено сделать более комфортной Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дизайн-лаборатория "MISH Studio" (Москва) в формате видеоконференции представила предварительную концепцию развития Нижневолжской набережной в рамках программы #Среда800.

Архитектор Михаил Маслов пояснил, что речь идет не о реконструкции набережной, а о ее модернизации. Часть набережной от Канавинского моста до Рыбного переулка благоустраивали в 2018 году, еще одну часть от Рыбного переулка до Георгиевского съезда – в 2013 году. Бетонные укрепления склона второй части находятся там с 1970 года.

Главными претензиями нижегородцев к обновленной Нижневолжской набережной было отсутствие тени. Территория представляет собой большое открытое пространство. Разработчики концепции предлагают посадить на ее территории большие деревья, а вдоль проезжей части – кусты. Там, где нельзя посадить растения, предлагается разместить специальные навесы, под которыми будут находиться торговые объекты (кофе или сувениры).

навесы для создания тени, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

Также архитекторы запроектировали на набережной детскую площадку и сухой фонтан. Отметим, что ранее нижегородцам предложили выбрать проект фонтана на Нижневолжской набережной. Победил круглый фонтан, в основе которого плоская чаша диаметром 15 метров. 220 струй задействованы в светодинамическом представлении, некоторые из них поднимаются на высоту до 10 метров. На водный экран, 15х5 метров, расположенный в центре, проецируется лазерное и видео-шоу. Фонтан можно использовать как мультиформатную образовательную площадку, рассчитанную для взрослых и детей.

детская площадка, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

Сцену у летнего кинотеатра предлагается использовать в свободное время для занятий танцами и йогой.

На набережной, в случае реализации концепции, появится арт-объект "столица закатов".

арт-объект, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

Часть от Рыбного переулка до Георгиевского съезда планируется сделать более комфортной за счет установки скамеек и оформления входных групп. На этом участке также предусмотрены объекты торговли.

На "бетонной набережной" архитекторы предлагают установить малые архитектурные формы для сидения и беседки.

"бетонная" набережная, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

У катера "Герой" запланирована летняя сцена для выступления артистов, которую они также могут использовать для репетиций. Зимой там можно будет заливать каток. Кроме того, архитекторами запроектирован прокат спортивного инвентаря.

территория у катера "Герой", предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

Ближе к парому проектанты предлагают организовать парк с мостками на природном береге. На всем протяжении набережной предусмотрены пешеходные и велодорожки.

Напомним, проект по благоустройству набережной в 2018 году предусматривал выполнение работ на трёх уровнях – на отметках 70, 72 и 75 метров с последующим устройством на этих уровнях смотровых площадок, газонов, цветников, лестничных сходов. Протяженность объекта – 1 300 погонных метров, общая площадь благоустраиваемой территории – 88 500 кв м, площадь плиточных пешеходных покрытий – 44 506 кв м, площадь газонов – 22 179 кв м. Для озеленения набережной использовались низкорослые породы деревьев и рулонный газон. В нишах смотровых площадок предусматривалось размещение объектов торгового назначения. Стоимость работ составила 409,7 млн рублей.

На торжественном открытии набережной врио губернатора региона Глеб Никитин вместе с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым, блогерами и общественниками символически снесли синий забор – остаток строительной конструкции, которая стояла здесь десять лет и за это время успела стать своеобразным антисимволом Нижнего Новгорода. На праздники нижегородцы смогли приобрести сувениры с кусочками этого забора.

В ходе реконструкции Нижневолжской набережной в 2013 году была проведена замена асфальтового покрытия на брусчатку, укладка бортового камня, установка ограждения, разбивка газонов и новое торшерное освещение. На вторую очередь благоустройства было потрачено около 100 млн рублей.