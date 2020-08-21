Опоры путепровода установили при строительстве развязки в деревне Ольгино Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Устройство свайного основания и опор путепровода выполнено при строительстве будущей развязки в Ольгине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 21 августа 2020 года.

В настоящий момент на объекте, который строится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ведется монтаж балок пролетных строений.

"Подрядчик приступил к работам в начале мая, и сейчас они ведутся по графику. Строительство развязки развернуто широким фронтом. Уже выполнено переустройство газопровода, устройство свайного основания двух подпорных стенок. При этом работы проводятся с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Также на данный момент на объекте на 85% выполнен вынос инженерных коммуникаций, на 40% готова ливневая дождеприемная канализация. Продолжаются работы по устройству насыпи и созданию дорожной одежды магистрали в направлении Богородска.

Протяженность новой двухуровневой развязки составит почти 1,5 км, число полос движения — от четырех до шести. Строительство завершится к концу 2021 года, началось - в мае 2020 года. Также на этом участке с 11 августа изменилась схема дорожного движения.

Интенсивность движения на имеющейся сейчас дороге составляет 28 тысяч машин в сутки. Пропускная способность участка уже исчерпана: на подходах возникают систематические заторы. Новая развязка разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны пр.Гагарина. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку.

"Эта стройка является самым масштабным мероприятием нацпроекта, но далеко не единственным. В текущем году мы планируем отремонтировать 881,1 километров автодорог в Нижегородской области - на 119 километров больше, чем в 2019-м. Региональная программа включает в себя почти 200 участков. "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из ключевых национальных проектов, и сбавлять темпы работы по нему ни в коем случае нельзя", - заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.