Схема дорожного движения изменится 11 августа в районе строительства развязки в деревне Ольгино Общество

Схема дорожного движения изменится 11 августа в районе строительства развязки в деревне Ольгино, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как пояснили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, на объекте сейчас завершены работы по устройству асфальтобетонных оснований правой стороны дороги - в направлении Богородска, от поворота на Березовую рощу до д.16 в деревне Ольгино. В ночь с 10 на 11 августа подрядчик приступит к работам по устройству асфальтобетонных оснований левой стороны дороги.

"Таким образом, если раньше автомобилисты двигались по левой стороне дороги, то теперь схема движения будет зеркальной. Мы открываем для движения правую сторону, а на левой начнутся ремонтные работы", - отметил руководитель Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

В перечень работ входит разборка существующей дорожной одежды, прокладка коммуникаций, а также восстановление дорожного полотна.

Напомним, ограничения движения в районе деревни Ольгино будет сохраняться до декабря 2020 года. В министерстве транспорта и автомобильных дорог региона просят нижегородцев отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать маршруты движения.

По имеющейся сейчас дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка исчерпана: на подходах возникают систематические заторы. Новая развязка разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода, со стороны проспекта Гагарина. Машины смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку.

Протяженность новой двухуровневой развязки составит почти 1,5 км, число полос движения — от четырех до шести. Строительство развязки займет около полутора лет, оно ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".