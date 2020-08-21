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Общество

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

23 августа 2020 16:09  [5109] Общество

Фото: С сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 117 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 23 августа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 122 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 26 630 человек.

При этом 23 683 жителя региона, ранее болевших коронавирусом, уже выздоровели. В том числе, 41 - за последние сутки.

С начала пандемии скончались 447 человек с подтвержденным COVID-19, двое - за последние сутки.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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