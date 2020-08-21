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Общество

Нижегородское метро предлагает трудоустройство

24 августа 2020 09:39  [1] Общество

МП "Нижегородское метро" организует ярмарку вакансий на станциях метро "Заречная" и "Парк Культуры" посменно, начиная со станции метро "Заречная". Как сообщили в МП, узнать о вакансиях можно будет каждую среду, с 26 августа по 23 сентября 2020 года, с 16:00 до 18:00 на этих двух станциях.

В отделе кадров отметили, что нужны машинисты электропоездов, тоннельные рабочие, а также электромеханики, монтеры пути и другие.

Предприятие предлагает своим работникам стабильную заработную плату и расширенный социальный пакет. Например, персональные надбавки молодым специалистам, льготные условия оплаты путевок на лечение в санаториях, обеспечение детей сотрудников местами в детских дошкольных учреждениях, оказание разовой материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск, оказание материальной помощи при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников и прочее.

Все желающие могут подробнее познакомиться с вакансиями и условиями труда на ярмарке вакансий. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся трудоустройства и рассмотрят резюме. Также узнать о вакантных должностях можно на сайте МП "Нижегородское метро" или позвонив в отдел кадров предприятия: 8(831)249-90-32, 249-90-33, 249-90-36, 249-90-37.

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