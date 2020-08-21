Нижегородская область увеличила внешнеторговый оборот с Китаем на 40% Экономика

Товарооборот Нижегородской области с Китаем по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил почти 405 млн долларов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Для сравнения, по итогам 2019 года товарооборот региона с КНР составил 632 млн долларов.

"Китай остается на первом месте в рейтинге внешнеторговых операций региона. Это один из основных внешнеторговых партнеров Нижегородской области на протяжении последних десяти лет", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что объем двустороннего товарообмена региона с Китаем с 2015 года увеличился в 2,6 раза.

Как сообщила директор департамента внешних связей Нижегородской области Ольга Гусева, всего у региона 128 контрагентов внешнеторговой деятельности.

"По итогам первого полугодия 2020-го экспорт региона в Китай вырос более чем в 2,5 раза и составил 225,5 млн долларов. Это произошло за счет роста поставок электрических устройств и аппаратуры связи, а также печатной и продовольственной продукции", - сказала Ольга Гусева.

Также сообщалось, что экспорт нижегородской продукции в Республику Беларусь вырос на треть за 5 месяцев 2020 года и составил 252,5 млн долларов. Республика Беларусь заняла второе место после Китая по объему товарооборота среди 123 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого планируется увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта.