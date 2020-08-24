"Карашев колодец" благоустроили в Спасском районе Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Историческую территорию по улице Рабочей "Карашев колодец" благоустроили в Спасском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 24 августа 2020 года.

"Очень приятно, что сами жители выбрали для благоустройства место с такой богатой историей, которое неизменно привлекает паломников. Знаю, что местные жители активно принимали участие и в создании дизайн-проекта, в это – одно из обязательных условий при реализации нацпроекта", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках первого этапа благоустройства были созданы две площадки для отдыха, соединенные между собой железной лестницей. Там установлены лавочки, урны, проведено освещение. На смотровой площадке появилась ротонда. Также общественное пространство оборудовано видеонаблюдением, доступен Wi-Fi. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направили 3,9 млн рублей.

В рамках второго этапа, который будет реализован в 2021 году, планируют установить на смотровой площадке подзорную трубу, а также построить пешеходный мост через речку Лазутка.

Глеб Никитин также добавил, что всего в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет "качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств".

Напомним также, что вторая очередь благоустройства ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде оценивается в 263 млн рублей. Полмиллиарда рублей предложено направить на благоустройство Александровского сада. Более 150 млн рублей будет направлено на благоустройство Нижневолжской набережной.