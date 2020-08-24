Ливневку отремонтируют по ул.Алексеевской в Нижнем Новгороде Общество

Ливневку отремонтируют по ул.Алексеевской в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, размещен аукцион на выполнение работ по ремонту системы канализации ливневых стоков.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 39 млн 756 тысяч рублей.

Контракт должен быть выполнен до 30 июня 2021 года.

Работы включают ремонт 28 смотровых и 1 дождеприемного колодцев, а также бестраншейную замену труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника).

Гарантия составляет не менее 2 лет с момента подписания акта о приемке законченных работ на объекте.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 сентября.

Ранее Нижнему Новгороду не удалось передать ливневки в концессию "Водоканалу". В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание приходится тратить бюджетные средства. Так в 2020 году на прочистку и ремонт ливневой канализации в Нижнем Новгороде планируется направить почти 65 млн рублей.

Напомним также, что 8 мая после ливня центр Нижнего Новгорода в очередной раз затопило. В том числе, сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.