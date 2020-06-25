Обвиняемому в смертельном ДТП на ул.Горького в Нижнем Новгороде вновь продлили срок ареста

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Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в смертельном ДТП со школьниками на улице Горького неподалеку от ТЮЗа в 2019 году. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Срок ареста продлён на 2 месяца - до 6 сентября этого года включительно.
Водителю предъявлены обвинения совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Ранее Виктору Пильганову уже продлевали срок ареста. Его заключили под стражу 9 декабря.
ДТП с участием четырех автомобилей произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, где в это время шла группа школьников, которые шли в ТЮЗ на спектакль.
В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 были госпитализированы.
Подозреваемого в совершении ДТП задержали, при этом тогда Виктор Пильганов отказался от медицинского освидетельствования. Отметим, что ранее он уже был лишён прав.
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