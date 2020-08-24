Последние новости рубрики Общество
26 августа 2020 16:24  [2] Информационный центр открыли при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария"
26 августа 2020 15:33  [75] Ливневку отремонтируют по ул.Алексеевской в Нижнем Новгороде
26 августа 2020 14:05  [93] Нижегородцы по горячей линии минздрава могут задать вопросы о справках в детсады и школы
26 августа 2020 13:25  [420] Нижегородское метро предлагает трудоустройство
26 августа 2020 13:03  [103] Эксперты выяснили, насколько для нижегородцев подорожали сборы ребенка в школу
26 августа 2020 12:51  [186] Вторую смену в нижегородских школах могут отменить в ближайшие годы
26 августа 2020 12:28  [110] Офисные сотрудники в России оценили уровень заботы работодателей во время пандемии
26 августа 2020 12:15  [105] Новый обучающий модуль программы "Ростелекома" и ПФР "Азбука интернета" поможет самостоятельно организовать путешествие
26 августа 2020 12:14  [173] Нижегородские школьники могут по желанию продолжить с 1 сентября учиться дистанционно
26 августа 2020 12:09  [568] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 65 жителей Нижнего Новгорода
Общество

Информационный центр открыли при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария"

26 августа 2020 16:24  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Информационный центр открыли рядом с нижегородским парком "Швейцария". Как сообщили в пресс-службе администрации города, он начал работать в тестовом режиме.

При этом, любой желающий может получить информацию о том, что планируется сделать в парке, и какие работы там ведутся в настоящее время.

Как сообщил заместитель генерального директора подрядной организации АО ГК "ЕКС" Роман Асабин, в инфоцентре представлена проектная документация по благоустройству парка, визуализация нестационарных павильонов, которые там планируется установить, образцы покрытия дорожек.

"Время работы инфоцентра будет выстроено таким образом, чтобы нижегородцы могли туда попасть по пути с работы домой и получить максимально полную информацию, которая их интересует. График работы и приема экспертов будет размещён при входе и продублирован на сайте парка, чтобы каждый желающий мог выбрать удобное для себя время посещения. Если на месте люди не получат ответы на какие-то вопросы, это будет фиксироваться в журнале посещений, и дополнительную информацию им направят письменно", - сообщил Роман Асабин.


Председатель нижегородского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Татьяна Созонтьева одобрила открытие информационного центра и предложила проводить инструктаж для рабочих перед каждым новым этапом благоустройства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph