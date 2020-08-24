Информационный центр открыли при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Информационный центр открыли рядом с нижегородским парком "Швейцария". Как сообщили в пресс-службе администрации города, он начал работать в тестовом режиме.

При этом, любой желающий может получить информацию о том, что планируется сделать в парке, и какие работы там ведутся в настоящее время.

Как сообщил заместитель генерального директора подрядной организации АО ГК "ЕКС" Роман Асабин, в инфоцентре представлена проектная документация по благоустройству парка, визуализация нестационарных павильонов, которые там планируется установить, образцы покрытия дорожек.

"Время работы инфоцентра будет выстроено таким образом, чтобы нижегородцы могли туда попасть по пути с работы домой и получить максимально полную информацию, которая их интересует. График работы и приема экспертов будет размещён при входе и продублирован на сайте парка, чтобы каждый желающий мог выбрать удобное для себя время посещения. Если на месте люди не получат ответы на какие-то вопросы, это будет фиксироваться в журнале посещений, и дополнительную информацию им направят письменно", - сообщил Роман Асабин.



Председатель нижегородского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Татьяна Созонтьева одобрила открытие информационного центра и предложила проводить инструктаж для рабочих перед каждым новым этапом благоустройства.