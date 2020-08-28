"Проектировщики очень грамотно проанализировали исторический контекст парка "Швейцария", - Артем Слюсаревский Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Участник программы Архитекторы.рф, управляющий партнер архитектурно-строительного бюро CG GARNET Артем Слюсаревский оценил проект комплексного благоустройства парка "Швейцария". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"В подобных проектах важна историческая преемственность, бережное отношение к наследию. Проектировщики очень грамотно проанализировали исторический контекст, который связан с парком "Швейцария". Сочетание этого подхода с современными стандартами благоустройства, я уверен, обеспечат отличный результат", – заявил он.

По словам руководителя проектного отдела АО ГК "ЕКС" Анастасии Стрелец, разрабатывая проект, учитывались не только пожелания простых нижегородцев и авторитетное мнение архитектурного сообщества, но и исторический контекст.

"Например, раньше в парке размещался летний павильон для концертов. Частично он найдет воплощение в детском центре, где планируется организовывать культурно-просветительские мероприятия", – рассказала специалист.

Напомним, 17 августа архитекторы из разных городов России посетили парк "Швейцария" в рамках регионального образовательного модуля "Российский контекст" программы Архитекторы.рф. Специалисты ознакомились с проектом благоустройства парка "Швейцария" и проконтролировали ход реализации работ.

Напомним, что с 15 июля в парке "Швейцария" началось благоустройство. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2021 года. Контракт подписан с АО "Группа компаний "ЕКС" из Ярославля.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на данный момент АО "ГК "ЕКС" ведет подготовку территории парка "Швейцария" перед благоустройством: устанавливает защитные ограждения для деревьев и редких растений, чтобы не повредить их в процессе работ. Также завершен демонтаж 14 кафе и порядка 11 сооружений, которые были установлены по всему парку. Проект не предусматривает капитального строительства - только временные легко демонтируемые павильоны для комфортного пребывания посетителей, добавили в пресс-службе.

СПРАВКА

Программа Архитекторы.рф реализуется ДОМ.РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в стратегическом партнерстве с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Проект создан в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей и государственных (муниципальных) служащих. В рамках регионального образовательного модуля "Российский контекст" 100 архитекторов со всей России, поделенные на три команды, отправились исследовать регионы по следующим маршрутам:

— "экватор": Нижний Новгород, Арзамас, Казань, Арск, Богатые Сабы, Тюлячи

— "север": Архангельск, Малые Карелы, Мурманск, Териберка

— "юг": Сочи, Красная Поляна, Краснодар, Горячий Ключ, Анапа.