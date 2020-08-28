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Общество

Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев

30 августа 2020 11:38  [62] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 143 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 30 августа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 550 человек.

При этом 24 639 жителей региона, ранее болевших коронавирусом, уже выздоровели. В том числе 44 - за последние сутки.

С начала пандемии скончались 469 человек с подтвержденным COVID-19, четверо - за последние сутки.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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