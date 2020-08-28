РЖД планирует передать автодорожный путепровод в собственность Нижнего Новгорода Общество

ОАО "Российские железные дороги" планирует передать автодорожный путепровод в городскую собственность Нижнего Новгорода – безвозмездно. Соответствующий проект решения размещен на сайте Гордумы. Решение депутаты примут заочным голосованием с применением опросного листа 1−3 сентября 2020 года.

Проектом решения Думы города предусмотрена передача путепровода площадью 8 263 кв.м из Москвы на станцию Горький – Сортировочный.

Инициатор передачи: Горьковская железная дорога – филиал ОАО "РЖД".

Цель: обеспечение жизнедеятельности городской транспортной инфраструктуры общего пользования, в том числе для пропуска автотранспорта к садовым товариществам, гаражным кооперативам, предприятиям и организациям города.

Техническое состояние объекта удовлетворительное.

Фото: с сайта rreestr.online/map

Напомним, строительство развязки по ул.Циолковского в Сормовском районе началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году). Транспорт по улице Циолковского сможет передвигаться как минимум до начала сентября. О том, как будет организовано движение транспорта потом, сообщалось ранее.