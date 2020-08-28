Депутаты комиссий нижегородской Думы поддержали увеличение дефицита бюджета на 252 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали изменения в бюджет города на заседании профильной комиссии и комиссии по МСУ 31 августа 2020 года.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную часть бюджета в августе планируется увеличить на 356,7 млн рублей, из них 356,2 млн рублей - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета.

При этом расходная часть бюджета будет увеличена на 609,3 млн рублей. Дефицит бюджета в таком случае вырастет на 252,6 млн рублей.

В частности, 91 млн рублей направят на ремонт фасадов многоквартирных домов к 800-летию Нижнего Новгорода, будут отремонтированы фасады 192 многоквартирных домов;

- 40 млн рублей - для выплаты субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятий "Уютный двор";

- 30 млн рублей выделят МП "Нижегородское метро" в качестве возмещения части затрат из-за коронавируса;

- 23,4 млн рублей – на закупку средств индивидуальной защиты для участников выборов;

- 15 млн рублей - на расселение жителей домов по ул.Циолковского;

- 13,4 млн рублей - на оплату выкупной стоимости при расселении нижегородцев, в том числе домов по ул. Циолковского;

- 4,9 млн рублей - на содержание вентиляционной камеры на станции метро "Стрелка";

- 4,1 млн рублей - субсидия на ремонт сетей освещения;

- 1,4 млн рублей пойдет на проведение обследования и разработку проектной документации для устранения последствий пожара в здании Литературного музея им. Горького. Как пояснили в департаменте строительства нижегородской администрации, ориентировочная стоимость восстановления музея – 30 млн рублей.

За счет межбюджетных трансфертов:

- 332,8 млн рублей направят на строительство детских садов по пр. Кораблестроителей, пр. Гагарина и ул.Касьянова;

- 60 млн рублей - на содержание дорог;

- 35 млн рублей - на формирование комфортной городской среды (дворовые территории);

- 3,2 млн рублей – на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";

-1,8 млн рублей пойдет на внедрение инновационных образовательных программ.

Однако, расходы будут уменьшены:

- 60,6 млн рублей не будут направлены на капремонт детских садов;

- 12 млн рублей - на строительство детских садов (перераспределение на 2021 год);

- 4 млн рублей не пойдут на перекладку ливневого коллектора на территории Нижегородского кремля.

Обновленные параметры бюджета на 2020 год следующие: доходы составят 37 млрд 197,6 млн рублей; расходы – 38 млрд 465,8 млн рублей, дефицит -1 млрд 268,2 млн рублей (планируется погашаться за счет коммерческих кредитов).

Напомним, в июле Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в бюджет города на 737 млн рублей.