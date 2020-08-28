Депутаты комиссий нижегородской Думы поддержали увеличение дефицита бюджета на 252 млн рублей

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали изменения в бюджет города на заседании профильной комиссии и комиссии по МСУ 31 августа 2020 года.
Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную часть бюджета в августе планируется увеличить на 356,7 млн рублей, из них 356,2 млн рублей - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета.
При этом расходная часть бюджета будет увеличена на 609,3 млн рублей. Дефицит бюджета в таком случае вырастет на 252,6 млн рублей.
В частности, 91 млн рублей направят на ремонт фасадов многоквартирных домов к 800-летию Нижнего Новгорода, будут отремонтированы фасады 192 многоквартирных домов;
- 40 млн рублей - для выплаты субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятий "Уютный двор";
- 30 млн рублей выделят МП "Нижегородское метро" в качестве возмещения части затрат из-за коронавируса;
- 23,4 млн рублей – на закупку средств индивидуальной защиты для участников выборов;
- 15 млн рублей - на расселение жителей домов по ул.Циолковского;
- 13,4 млн рублей - на оплату выкупной стоимости при расселении нижегородцев, в том числе домов по ул. Циолковского;
- 4,9 млн рублей - на содержание вентиляционной камеры на станции метро "Стрелка";
- 4,1 млн рублей - субсидия на ремонт сетей освещения;
- 1,4 млн рублей пойдет на проведение обследования и разработку проектной документации для устранения последствий пожара в здании Литературного музея им. Горького. Как пояснили в департаменте строительства нижегородской администрации, ориентировочная стоимость восстановления музея – 30 млн рублей.
За счет межбюджетных трансфертов:
- 332,8 млн рублей направят на строительство детских садов по пр. Кораблестроителей, пр. Гагарина и ул.Касьянова;
- 60 млн рублей - на содержание дорог;
- 35 млн рублей - на формирование комфортной городской среды (дворовые территории);
- 3,2 млн рублей – на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";
-1,8 млн рублей пойдет на внедрение инновационных образовательных программ.
Однако, расходы будут уменьшены:
- 60,6 млн рублей не будут направлены на капремонт детских садов;
- 12 млн рублей - на строительство детских садов (перераспределение на 2021 год);
- 4 млн рублей не пойдут на перекладку ливневого коллектора на территории Нижегородского кремля.
Обновленные параметры бюджета на 2020 год следующие: доходы составят 37 млрд 197,6 млн рублей; расходы – 38 млрд 465,8 млн рублей, дефицит -1 млрд 268,2 млн рублей (планируется погашаться за счет коммерческих кредитов).
Напомним, в июле Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в бюджет города на 737 млн рублей.
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