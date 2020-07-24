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Происшествия

Названа предварительная причина пожара в нижегородском Литературном музее

29 июля 2020 17:29  [58] Происшествия
Пожар в музее 25 июня 2020 года

Пожар в музее 25 июня 2020 года

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Названа предварительная причина пожара в здании литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры администрации города.

"На данный момент официальных документов и заключений департамент культуры не получал. Предварительная причина возгорания, по информации пресс-службы ГУ МЧС, — неисправное электрооборудование", - говорится в сообщении.

Напомним, что здание музея загорелось около пяти вечера 25 июня. Музей находился на реставрации. Подрядчику было необходимо провести незначительную перепланировку, отремонтировать цокольный этаж здания, отреставрировать фасады, расчистить поздние слои краски на стенах и лепнине, заменить полы, привести в порядок элементы декора.

СПРАВКА:

Здание входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород". Дом был построен в 1885 году. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.

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