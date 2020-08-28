Мемориал из карельского гранита в честь воинов Великой Отечественной войны установили в Княгинине Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Мемориал в Княгинине отреставрирован в год 75-летия Победы в рамках нижегородского проекта "Вам решать", инициированного главой региона Глебом Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 31 августа 2020 года.



Мемориал в честь воинов, павших в Великой Отечественной войне, был построен в 1983 году. Реконструкция стала возможна благодаря активному участию жителей района в региональном проекте инициативного бюджетирования "Вам решать". На эти цели из областного бюджета было выделено 5,2 млн рублей.

"Поддержание в постоянном порядке мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, – наш долг. Косметический ремонт этого памятника проводился регулярно, но последний масштабный ремонт был организован в 2011 году. В 2020-м в рамках проекта "Вам решать" мемориал обновили: здесь заменили постамент, брусчастку, заменили керамогранитную плитку на гранитную, смонтировали подсветку", - рассказал Глеб Никитин.

Основной частью реконструкции стала установка монумента солдата. Фигура героя высечена из карельского гранита. Ее вес превышает 6 тонн, высота составляет 4,5 метра. Прежний памятник был установлен на центральной площади города в середине 80-х, его изготовили из бетона, в связи с чем монумент стал разрушаться. Чертежи, по которым тогда изготавливали фигуру солдат, сохранились и были использованы сейчас.

Напомним, что в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в 2020-м будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее нижегородский проект "Вам решать" был представлен в Совете Федерации среди лучших практик народного бюджетирования в РФ.

На прошлой неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" работы по благоустройству двух общественных пространств завершились в Выксе, также открыли сквер в Вознесенском районе, веревочный городок и арт-объекты установили в Перевозском сквере.