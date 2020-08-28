Строительство второго этажа комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Строительство второго этажа комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 1 сентября 2020 года. Строительные работы идут в соответствии с графиком.

На данный момент на строительной площадке выполнены работы по устройству монолита цокольной части здания, монтажу емкостей под ливневые воды, устройству подпорной стенки, кирпичной кладке перегородок подвала, а также стен и перегородок первого этажа здания. Выполняется устройство наружных сетей и кирпичная кладка стен и перегородок второго этажа.

"Уверен, что новый зал станет настоящим подарком для жителей Заволжья. Тут подрастают юные таланты, которые должны тренироваться в достойных условиях. Верю, что благодаря этому строительству еще больше спортсменов из Нижегородской области смогут претендовать на медали на всероссийских и международных соревнованиях", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стройка стартовала в марте 2020 года, после заключения государственного контракта между ГКУ "Нижегородстройзаказчик" и подрядной организацией - ООО "Нижегородстройпроект". На первом этаже здания будут расположены вестибюль с открытой лестницей на второй этаж и лифтами, помещение охраны, гардероб, универсальный спортивный зал с телескопическими раздвижными трибунами на 150 зрителей, тренерская, дикторская с возможностью обеспечения музыкального сопровождения, медицинский блок, буфет, служебные и технические помещения.

На втором этаже создадут зал для хореографии, тренажерный зал, раздевалки, инструкторскую, дикторскую, судейскую комнату, методический кабинет и служебные помещения.

Спортивный зал для художественной гимнастики в Заволжье строится в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в Нижегородской области". В декабре 2019 года в Заволжье прошла торжественная церемония закладки камня будущего зала.

Напомним, сегодня, 1 сентября, две новые школы открыли в Нижнем Новгороде впервые за 11 лет: школау в ЖК "Цветы" и новый корпус существующей школы №88 в Новинках.