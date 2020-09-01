Морскому котику Зонтику в Нижнем Новгороде привезли подругу Нюшу Общество

Морской котик Нюша Фото: Зоопарк Лимпопо

Зоопарк "Лимопопо" пополнился еще одним морским котиком — самкой Нюшей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что недавно в зоопарк заселили котика по имени Зонтик. Ему 1 год, и животное пока считается детёнышем. Зрелости он достигнет к 5-6 годам. Зонтика привезли из Ижевского дельфинария.

Нюше — 10 лет. Она прибыла из волгоградского океанариума. В отличие от Зонтика, который не сразу адаптировался к нижегородскому зоопарку, Нюша дала понять, что у нее игривый и добрый характер.

Ранее сообщалось, что морских котиков заселяют в пингвинарий, который построен в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Для новоприобретенных животных ранее построенный пингвинариум был модернизирован – расширена входная дверь и установлена дополнительная емкость для подсаливания воды.

Однако, если зоопарк получит разрешение на приобретение пингвинов, котикам придется переехать в новый вольер. В таком случае вольер будет построен для них отдельно.