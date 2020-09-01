Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2020 18:20  [57] Бульвар Авиастроителей и сквер на Мончегорской в Нижнем Новгороде открылись после благоустройства
01 сентября 2020 17:55  [60] Морскому котику Зонтику в Нижнем Новгороде привезли подругу Нюшу
01 сентября 2020 17:14  [80] Первый раз в первый класс
01 сентября 2020 16:57  [98] ЛУКОЙЛ помог собраться в школу первоклассникам из малообеспеченных семей Кстова
01 сентября 2020 16:03  [126] Глеб Никитин принял участие в открытии новой школы в Богородске
01 сентября 2020 15:23  [119] Глеб Никитин оценил сормовскую школу №141 после капремонта
01 сентября 2020 14:13  [121] Строительство второго этажа комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье
01 сентября 2020 13:54  [179] Комиссия нижегородской Думы одобрила передачу и снос нескольких объектов в парке "Швейцария"
01 сентября 2020 13:31  [119] Глеб Никитин поздравил жителей Узбекистана с Днем независимости Республики
01 сентября 2020 13:19  [137] "Искренне желаю ребятам, чтобы школа помогла им выбрать будущий жизненный путь", - Евгений Лебедев
Общество

Морскому котику Зонтику в Нижнем Новгороде привезли подругу Нюшу

01 сентября 2020 17:55  [60] Общество
Морской котик Нюша

Морской котик Нюша

Фото: Зоопарк Лимпопо

Зоопарк "Лимопопо" пополнился еще одним морским котиком — самкой Нюшей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что недавно в зоопарк заселили котика по имени Зонтик. Ему 1 год, и животное пока считается детёнышем. Зрелости он достигнет к 5-6 годам. Зонтика привезли из Ижевского дельфинария.

Нюше — 10 лет. Она прибыла из волгоградского океанариума. В отличие от Зонтика, который не сразу адаптировался к нижегородскому зоопарку, Нюша дала понять, что у нее игривый и добрый характер.

Ранее сообщалось, что морских котиков заселяют в пингвинарий, который построен в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Для новоприобретенных животных ранее построенный пингвинариум был модернизирован – расширена входная дверь и установлена дополнительная емкость для подсаливания воды.

Однако, если зоопарк получит разрешение на приобретение пингвинов, котикам придется переехать в новый вольер. В таком случае вольер будет построен для них отдельно.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
День знаний
01 сентября 2020 17:14Первый раз в первый класс

Светлана Звонкова

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph