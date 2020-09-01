Новые детские и спортивные площадки появились в Городце Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Новые детские, спортивные и игровые площадки и зона отдыха появились в микрорайоне "Галанино" в Городце после завершения благоустройство сквера. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, были установлены две игровые площадки для детей ясельного, дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов с песчаным покрытием. В сквере появилась зона с тренажерами, а также площадка для настольных игр с теннисным столом. Благоустроена и зона отдыха для родителей. На игровых площадках предусмотрены элементы для их использования маломобильными группами населения. На каждой из площадок установлены скамейки и урны. Работы проводились по национальному проекту "Жилье и городская среда" и были завершены накануне, 1 сентября.

"Галанино" - достаточно новый микрорайон в Городце, здесь проживает много молодых семей с детьми. Для них открытие такой площадки - настоящий праздник. Отмечу, что одна из задач национального проекта – комплексно развивать территории в городах. То есть, не только строя дома, но и создавая вокруг инфраструктуру, площадки для прогулок и отдыха. И, как мы видим, в Городце применяется именно такой подход", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году на преображение общественного пространства в Городце из федерального, регионального и местного бюджетов направили 5,3 млн рублей.

"Мы планируем продолжить благоустройство данной территории в следующем году. Здесь появится площадка для игры в городки. Кроме того, проведем озеленение, сделаем парковки. Ну и, конечно же, расширим количество элементов на детских площадках. В сквере появится горка, на которой можно будет кататься зимой, а также пешеходный тротуар с ограждением. Будет создано больше мест для отдыха родителей", - рассказал глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, всего в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. Из всех бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей в соответствии с нацпроектом, который был утвержден указом президента Владимира Путина.

Напомним, веревочный городок и арт-объекты установили в Перевозе во время благоустройства второй очереди сквера Молодежный. Также работы по благоустройству двух общественных пространств завершились в Выксе и Вознесенском районе.