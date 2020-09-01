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Общество

Власти назвали обновленные данные по зараженным коронавирусом нижегородцам

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 147 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Вчера было зарегистрировано 132 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 967 человек.

В настоящее время около 1,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 900 заболевших лечатся в больницах, 36 человек находится в обсерваторах.

При этом по данным на 2 сентября 89,3% или 24 985 нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц. В том числе за последние сутки выздоровели 156 человек.

Тесты на коронавирус сдали 749 517 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки составил 23 401 человек на 100 тысяч населения.
За последние сутки протестировано 5 304 жителя региона, а в среднем за неделю охват составил 211,1 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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