Учебный процесс в нижегородской гимназии № 1 начнется 1 октября Общество

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Учебный процесс в нижегородской гимназии № 1 начнется 1 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте строительства и капремонта администрации.

В настоящее время не завершен ремонт спортивного зала, в котором на время ремонта складировалась учебная мебель и оборудование. Срок выполнения ремонта в спортзале заявлен до 18 сентября.



В департаменте также отметили, что сроки проведения капремонта в гимназии корректировались в связи с выявлением дополнительного объема работ, в том числе ремонта системы отопления, потолочных перекрытий и других работ.

По информации администрации гимназии, в сентябре силами образовательной организации будут выполнены работы по устройству автоматической пожарной сигнализации и установке учебного и технологического оборудования.



Ранее и.п. главы города Юрий Шалабаев говорил о том, что гимназию отремонтируют к сентябрю.

Отметим, что сроки ремонтных работ в гимназии неоднократно переносились.

В августе 2017 года нижегородская администрация перенесла срок ремонта на лето 2018 года. До этого, департамент образования планировал закрыть гимназию на ремонт осенью 2017 года. В итоге, закрыли только в 2019 году.

В этом году подрядчик сорвал сроки. Он приступил к выполнению работ в октябре 2019 года, но к предусмотренному контрактом сроку - 4 июня, школа не была готова. Для капремонта был привлечен дополнительный подрядчик.