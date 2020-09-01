Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Дубаем и Мальдивами Общество

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Дубаем и Мальдивами. Соответствующее распоряжение №2236-р от 2 сентября 2020 года подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

Расписание возобновленных направлений международного авиасообщения:

- Египет (Каир), 3 рейса в неделю;

- Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;

- Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва – Женева – Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Ранее авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Турцией, Абхазией, Черногорией, Хорватией, Великобританией, Сербией, Болгарией, Кубой, Доминиканой и Мексикой.