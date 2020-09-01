Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2020 12:03  [1] Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Дубаем и Мальдивами
03 сентября 2020 11:47  [41] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
03 сентября 2020 11:16  [78] Волонтеры просят помощи в поиске пропавших нижегородских подростков
03 сентября 2020 10:45  [80] Банк "Открытие": 55% жителей ПФО готовы брать кредиты и увеличивать потребление после пандемии
03 сентября 2020 09:45  [144] Скопившийся мусор с ул. Б.Покровской убрали после вмешательства прокуратуры
03 сентября 2020 09:25  [166] "ЭнергосбыТ Плюс" направит более 12 тысяч долговых квитанций жителям Дзержинска и Кстова
02 сентября 2020 19:25  [1687] Нижний сегодня: главные события дня
02 сентября 2020 18:51  [482] Проспект Гагарина будет перекрыт 3 и 5 сентября
02 сентября 2020 17:05  [254] Рысь замечена в Керженском заповеднике
02 сентября 2020 16:45  [525] Останки людей обнаружены на песчаном карьере в Березовой пойме
Общество

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Дубаем и Мальдивами

03 сентября 2020 12:03  [1] Общество

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Дубаем и Мальдивами. Соответствующее распоряжение №2236-р от 2 сентября 2020 года подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

Расписание возобновленных направлений международного авиасообщения:

- Египет (Каир), 3 рейса в неделю;

- Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;

- Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва – Женева – Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Ранее авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Турцией, Абхазией, Черногорией, Хорватией, Великобританией, Сербией, Болгарией, Кубой, Доминиканой и Мексикой.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph