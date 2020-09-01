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Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Горького 7-23 сентября 2020 года. Об этом сообщили в профильном департаменте администрации.
В частности, из-за прокладки водопровода будет закрыт участок дороги по ул. 3-я Ямская - напротив дома №27 по ул.Горького.
Ограничения будут действовать с 7 сентября до 23 сентября включительно.
Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за съемок фильма с 5 по 13 сентября.
Также движение транспорта ограничено в районе пл.Сенной до 18 октября.
Кроме того, на участке ул. Циолковского в Сормовском районе с середины сентября до мая 2021 года будет действовать запрет.
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