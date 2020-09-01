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Общество

Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Горького 7-23 сентября

04 сентября 2020 09:35  [37] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Горького 7-23 сентября 2020 года. Об этом сообщили в профильном департаменте администрации.

В частности, из-за прокладки водопровода будет закрыт участок дороги по ул. 3-я Ямская - напротив дома №27 по ул.Горького.

Ограничения будут действовать с 7 сентября до 23 сентября включительно.

Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за съемок фильма с 5 по 13 сентября.

Также движение транспорта ограничено в районе пл.Сенной до 18 октября.

Кроме того, на участке ул. Циолковского в Сормовском районе с середины сентября до мая 2021 года будет действовать запрет.

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