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Общество

Синоптики ожидают вторую волну бабьего лета в середине сентября

05 сентября 2020 00:01  [61] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики говорят, что в этом сентябре будет два бабьего лета.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, "вероятны две волны бабьего лета - молодого, но скомканного".

Одно из них было очень коротким - в первые четыре дня сентября. Напомним, этот период сопровождала солнечная погода без дождей.

Вторую волну синоптики ожидают, как минимум, с 10 по 17 сентября. По информации метеорологов, в указанный период температура воздуха прогнозируется не ниже +18°, но небо будет солнечным.

Ранее сообщалось, что погода в сентябре в Нижнем Новгороде ожидается преимущественно теплой и солнечной. Но это касается только первой половины месяца. К сожалению, в середине месяца в регион придет небольшое похолодание.

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