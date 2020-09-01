Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 100 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 100 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 8 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 226 заболевших COVID-19 - это на 100 человек больше, чем в днем ранее - 7 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 28 859 человек.

Если говорить про районы города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 3 354 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 24 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (2 269 заболевших, за сутки - на 8 человек больше), Канавинский (1 865, рост на 7 заболевших), Советский (1 596, на 24 заболевших больше), Сормовский (1 513, заболел еще 21 человек), Московский (1 474, еще 9 заболевших), Нижегородский (1 204, заболели 12 человек) и Приокский (951, + шестеро заболевших).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 476, за прошедшие сутки - 14 заболевших), Павловский район (1 468, зарегистрирован один новый случай заболевания), Борский (1 039, еще 11 новых случаев заболевания), Богородский (769, еще шесть случаев заболевания), Кстовский (685, ни одного нового случая заболевания), Семеновский (542, ни одного заболевшего), Кулебакский (551, ни одного нового случая заболевания), Володарский (510, два новых случая) и Дивеевский (428, ни одного заболевшего за прошедшие сутки) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы в 38 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".