ЛУКОЙЛ построил в Кстове детскую площадку "Нефтеград" Культура и отдых

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтз"

Торжественное открытие детской интерактивной площадки "Нефтеград", построенной на средства ПАО "ЛУКОЙЛ", прошло 7 сентября в парке "Юбилейный" в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В церемонии приняли участие начальник управления региональных коммуникаций ПАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Герасимов, Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень, глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев, глава Кстова Михаил Гоголев, глава МСУ Кстовского района Алексей Кузнецов и горожане.

"ЛУКОЙЛ вносит весомый вклад в развитие города, уделяя большое внимание его благоустройству. Мы благодарны компании за такую поддержку. Приятно видеть, как преображаются знаковые места города в рамках ежегодной реализации благотворительных программ. Например, в год 75-летия Победы была оказана значительная помощь в капитальном ремонте главного городского символа-мемориала Вечный огонь. Недавно ЛУКОЙЛ помог также отреставрировать памятник выдающемуся кстовчанину-основателю кстовской школы самбо Михаилу Бурдикову. И такая поддержка ощущается всегда, из года в год. О какой бы помощи мы не попросили, Компания никогда нам не отказывает. Сегодня мы видим еще один замечательный проект, реализованный и подаренный нам ЛУКОЙЛом, который органично вписался в архитектуру обновленного парка "Юбилейный". Я убежден, для кстовчан "Нефтеград" станет знаковым объектом и местом притяжения для многих кстовских ребят",- отметил глава Кстова Михаил Гоголев.

Глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев, осмотрев объекты уникальной структуры комплекса, отметил, что ЛУКОЙЛ всегда активно поддерживает различные проекты, направленные на решение социальных проблем Кстовского района. Большая спонсорская помощь оказывается учреждениям здравоохранения, культуры, образования, спорта, общественным некоммерческим организациям, спортивным объединениям. Яркими примерами тому являются помощь медицинским организациям в период пандемии, образовательным учреждениям в подготовке к ЕГЭ и к началу учебного года. Много интересных, ярких и полезных проектов реализуется в Кстово благодаря Конкурсу социальных и культурных проектов ПАО ЛУКОЙЛ.

"Нефтеград" — это самая познавательная детская площадка. Посетив ее, маленькие гости смогут изучить принцип работы нефтеперерабатывающего комплекса с помощью четырех игровых модулей с горками, скалодромами, батутами, качелями и интерактивными панелями. Мы очень рады, что открытие детской площадки станет хорошим подарком кстовчанам в рамках празднования 90-летия Кстовского района и профессионального праздника – Дня Нефтяника",- сказал Антон Гребень.

Концепция объектов построенного детского комплекса предполагает знакомство детей с нефтегазовой отраслью через развлечения. Горки и другие элементы выполнены в виде морской нефтедобывающей платформы, нефтеперерабатывающего завода, бензовоза и т.д. Каждая площадка оборудована безопасным покрытием, также для взрослых обеспечен беспрепятственный доступ внутрь всех конструкций. Вокруг площадки начато озеленение территории.

Также представители компании "ЛУКОЙЛ" и власти посадили аллею деревьев из лип, рябин и кленов, которые завершат концепцию строительства нового детского комплекса.