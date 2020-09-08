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Экономика

Бюджет Нижегородской области увеличится на 3 млрд рублей за счет федерации

09 сентября 2020 12:38  [30] Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Федеральный центр предоставит Нижегородской области 3 млрд рублей в качестве безвозмездных поступлений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующие поправки в бюджет внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Из общей суммы перечисленных средств 504,05 млн рублей предназначены на социальные выплаты безработным гражданам, 143,7 млн рублей – на выплаты медработникам, чья деятельность связана с заболевшими коронавирусной инфекцией, 641,2 млн рублей - территориальному фонду обязательного медицинского страхования Нижегородской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций.

Кроме того, 1 млрд рублей федеральных средств будет направлен на строительство транспортной развязки в районе Неклюдово-Золотово. Это позволит подрядчику завершить работы уже в этом году.

"Федеральные органы власти продолжают оказывать серьезную финансовую поддержку региональной системе здравоохранения, что позволяет нам делать больший упор на восстановление экономики. В сентябре мы закладываем в бюджет 326,7 млн рублей региональных средств на поддержку организаций и физлиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Это, в частности, финансовая помощь бизнесу для возмещения части затрат на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, а также выплаты самозанятым гражданам", - рассказал Глеб Никитин.

При принятии поправок доходы областного бюджета будут увеличены на 2,4 млрд рублей — до 206,3 млрд рублей, расходы увеличатся на 3,08 млрд рублей - до 226,3 млрд рублей.

Напомним, что предыдущие изменения в бюджет принимались региональным парламентом в августе текущего года. Тогда поступления из федерального бюджета были увеличены почти на 10 млрд рублей.

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