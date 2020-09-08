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Общество

Сеченовский, Пильнинский и Арзамасский районы лидируют по сбору зерна нового урожая

10 сентября 2020 13:51  [60] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Почти 1,5 млн тонн зерна нового урожая собрано в Нижегородской области с площади 520 тысяч гектаров, что составляет 90% всех посевных площадей зерновых культур. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, в настоящее время наибольший объем зерна произведен сельхозпроизводителями Сеченовского района – 108,2 тысяч тонн; Пильнинского – 93,4 тысяч тонн; Арзамасского – 83 тысяч тонн; Краснооктябрьского – 82,4 тысяч тонн; Сергачского – 82 тысяч тонн; Большеболдинского – 69,3 тысяч тонн; Бутурлинского – 67 тысяч тонн; Шатковского – 64,8 тысяч тонн; Дальнеконстантиновского – 61,8 тысяч тонн. Среди районов северной зоны наибольший объем зерна произведен аграриями Городецкого района – 33,7 тысяч тонн.

Уборочная кампания началась в конце июля.

"Работы еще продолжаются, но результат прошлого года уже превышен на 300 тысяч тонн. Это отличный результат, с которым можно поздравить наших аграриев. В некоторых хозяйствах удалось достичь рекордной урожайности. Сельское хозяйство - одна из отраслей, успешно развивающихся даже в текущей экономической ситуации", – отметил Глеб Никитин.

"Сейчас для производителей наступает не менее важный этап, связанный со сбытом продукции. Важно, чтобы хороший урожай позволил заложить основу для дальнейшего прогресса. Мы обязательно продолжим поддерживать отрасль. Это касается закупки техники, семенного материала, привлечения кадров и многого другого", - добавил губернатор Нижегородской области.

На этой неделе сообщалось, что нижегородские аграрии получили первый урожай яблок в новых садах.

Также в этом сезоне на 17% вырос экспорт сельхозпродукции из Нижегородской области.

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