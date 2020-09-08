Последние новости рубрики Бизнес
09 сентября 2020 13:15  [86] Нижегородские аграрии получили первый урожай яблок в новых садах
08 сентября 2020 16:24  [280] Блок производства нефтяных битумов построят на ЛУКОЙЛе в Кстове
08 сентября 2020 11:15  [200] НБД-Банк профинансировал лизинговые проекты на сумму более 350 млн рублей
08 сентября 2020 10:12  [1016] Филиал центра "Мой бизнес" открыли в Володарске
07 сентября 2020 13:33  [272] Банк "Открытие" предложил онлайн-сервис кредитования МСБ
04 сентября 2020 14:48  [553] Бумкомбинат "Волга" вложил 1,5 млрд рублей в увеличение производства газетной бумаги
04 сентября 2020 13:53  [464] "Красное Сормово" завершило строительство серии из 11 сухогрузов по контракту с ГТЛК
03 сентября 2020 18:45  [324] Малый и средний бизнес Нижнего Новгорода не будет платить за размещение летних веранд
03 сентября 2020 15:06  [501] Местные производители получили "Нижегородскую марку качества-2020"
03 сентября 2020 14:48  [891] Нижегородская администрация заключит договор РЗТ с "Юника Инвест" в границах ул.М.Ямская-Шевченко-Горького
Бизнес

Нижегородские аграрии получили первый урожай яблок в новых садах

09 сентября 2020 13:15  [86] Бизнес

Нижегородские аграрии получили первый урожай яблок в новых садах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 9 сентября 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что всего на развитие садоводства в 2020 году будет направлено около 30 млн рублей федеральных и областных субсидий.

Он отметил, что средства государственной поддержки предусмотрены на возмещение аграриям части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями.

"Работа по закладке плодово-ягодных насаждений стартовала в регионе всего несколько лет назад. Для того чтобы садоводство развивалось в Нижегородской области более активно, мы предусмотрели для наших сельхозпроизводителей поддержку в виде субсидий. В итоге это и новые рабочие места, и качественная продукция для нижегородских магазинов и предприятий пищевой промышленности", - сказал он.

По данным регионального Минсельхоза, за последние годы в Нижегородской области заложено более 100 гектаров яблоневых садов в Ардатовском, Воротынском и Шарангском районах. В этом году в новых садах получены первые плоды яблок.

"Яблоневый сад площадью 23 гектара мы заложили в 2018 году. Выращиваем два сорта яблок. В этом году первый урожай получен с яблонь сорта Белорусское сладкое. Основной урожай ожидаем получить на следующий год с яблонь сорта Хани Крисп, которые занимают большую площадь в наших садах. Мы, например, получили субсидии на закладку сада в размере 320 тысяч рублей на один гектар ", - сказал агроном сельхозпредприятия Антон Пермяков.

В региональном минсельхозе добавили, что, помимо яблоневых садов, аграрии региона выращивают ягодные культуры: землянику, малину, ежевику, жимолость. В 2019 году заложены сады с черной смородиной, в 2020-м – облепиховый сад.

В начале этого года сообщалось о том, что около 35 млн рублей будет потрачено в Нижегородской области на развитие садоводства.

В сентябре прошлого года три инвестиционных соглашения были утверждены на заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Соглашения направленны на поддержку сельскохозяйственной отрасли региона. 

Первый проект предполагает закладку в Нижегородской области ягодного сада с использованием передовых мировых технологий и выращивание следующих культур: малина, ежевика, голубика, земляника, жимолость. 

Второй проект направлен на создание крупнейшего в России промышленного производства высококачественной продукции из технической конопли, выращенной на территории Пильнинского района Нижегородской области. 

Третьим проектом предполагается запуск сертифицированного по европейским стандартам качества и безопасности производства с асептическим оборудованием, которое позволит компании значительно увеличить объемы производства и продажи плодово-ягодных наполнителей в асептической упаковке за счет замещения импорта при более низком уровне цен.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph