Нижегородские аграрии получили первый урожай яблок в новых садах Бизнес

Нижегородские аграрии получили первый урожай яблок в новых садах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 9 сентября 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что всего на развитие садоводства в 2020 году будет направлено около 30 млн рублей федеральных и областных субсидий.

Он отметил, что средства государственной поддержки предусмотрены на возмещение аграриям части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями.

"Работа по закладке плодово-ягодных насаждений стартовала в регионе всего несколько лет назад. Для того чтобы садоводство развивалось в Нижегородской области более активно, мы предусмотрели для наших сельхозпроизводителей поддержку в виде субсидий. В итоге это и новые рабочие места, и качественная продукция для нижегородских магазинов и предприятий пищевой промышленности", - сказал он.

По данным регионального Минсельхоза, за последние годы в Нижегородской области заложено более 100 гектаров яблоневых садов в Ардатовском, Воротынском и Шарангском районах. В этом году в новых садах получены первые плоды яблок.

"Яблоневый сад площадью 23 гектара мы заложили в 2018 году. Выращиваем два сорта яблок. В этом году первый урожай получен с яблонь сорта Белорусское сладкое. Основной урожай ожидаем получить на следующий год с яблонь сорта Хани Крисп, которые занимают большую площадь в наших садах. Мы, например, получили субсидии на закладку сада в размере 320 тысяч рублей на один гектар ", - сказал агроном сельхозпредприятия Антон Пермяков.

В региональном минсельхозе добавили, что, помимо яблоневых садов, аграрии региона выращивают ягодные культуры: землянику, малину, ежевику, жимолость. В 2019 году заложены сады с черной смородиной, в 2020-м – облепиховый сад.

В начале этого года сообщалось о том, что около 35 млн рублей будет потрачено в Нижегородской области на развитие садоводства.

В сентябре прошлого года три инвестиционных соглашения были утверждены на заседании Законодательного собрания Нижегородской области. Соглашения направленны на поддержку сельскохозяйственной отрасли региона.

Первый проект предполагает закладку в Нижегородской области ягодного сада с использованием передовых мировых технологий и выращивание следующих культур: малина, ежевика, голубика, земляника, жимолость.

Второй проект направлен на создание крупнейшего в России промышленного производства высококачественной продукции из технической конопли, выращенной на территории Пильнинского района Нижегородской области.

Третьим проектом предполагается запуск сертифицированного по европейским стандартам качества и безопасности производства с асептическим оборудованием, которое позволит компании значительно увеличить объемы производства и продажи плодово-ягодных наполнителей в асептической упаковке за счет замещения импорта при более низком уровне цен.