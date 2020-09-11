Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в Нижегородской области к 12 сентября за весь период достигло 29,498 тыс. Об этом сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за минувшие сутки выявлено 156 заражений. Напомним, накануне был подтверждён 161 случай.

Согласно информации, число выздоровевших от ковида в регионе достигло 26,318 тыс. В частности, за минувшие сутки выписаны 168 человек.

При этом в настоящее время активны 2,665 тыс. случаев.

Кроме того, количество летальных исходов с коронавирусом в регионе возросло до 515. За прошлые сутки скончались шесть пациентов.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".