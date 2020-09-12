Явка избирателей в Нижегородской области на 15:00 составила 17,41% Политика

Фото: Александр Воложанин

Явка избирателей в Нижегородской области на 15:00 составила 17,41%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

По данным на 15:00 в регионе проголосовало 381 052 избирателя.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11, которые проходят в Дзержинске, явка составила 13,35% (12 762 избирателя из 95 628).

На избирательные участки на выборах депутатов думы Нижнего Новгорода пришло 13,58% нижегородцев (137 603 из 1 013 609), включенных в списки избирателей по 35 избирательным округам.

На выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах, городских округах и муниципальных округах Нижегородской области явка избирателей составила 19,93% (166 936 избирателей).

На выборах представительных органов городских и сельских поселений (в городах районного значения, районных поселках, сельских советах) явка составила 22,7% (76 513 избирателей).

На 15:00 наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Шарангском (62,71%), Починковском (55,83%) и Бутурлинском (54,20%) районах Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде наибольшей активностью к этому часу отличаются жители Советского и Автозаводского районов.

К настоящему времени в избирательную комиссию Нижегородской области поступило шесть обращений о нарушениях, которые находятся на рассмотрении.

На избирательных участках присутствуют 2 039 наблюдателей, назначенные зарегистрированными кандидатами, 265 наблюдателей, которых назначили избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов. Общественная палата Нижегородской области направила 612 общественных наблюдателей в участковые избирательные комиссии в 11 муниципальных образованиях.

Также за ходом голосования на участках наблюдают члены комиссий с правом совещательного голоса, назначенные зарегистрированными кандидатами, и представители средств массовой информации.

Напомним, что в области в течение двух дней проходило досрочное голосование, явка на которое, по предварительным данным, составила 9%.

По данным на 10:00 13 сентября в регионе проголосовало 224 589 избирателей. Таким образом, явка составляла 10,38%. В 12:00 явка составляла 13,13%. К этому времени проголосовал 284 091 избиратель.