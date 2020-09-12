Явка избирателей Нижегородской области на 18:00 часов составила 20,75% Политика

Явка избирателей Нижегородской области на 18:00 часов составила 20,75%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №11, которые проходят в Дзержинске, явка составила 15,42%.

На выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах, городских округах и муниципальных округах Нижегородской области явка избирателей составила 24,64%.

На выборах депутатов думы Нижнего Новгорода проголосовало 14,89% нижегородцев, включенных в списки избирателей.

На выборах представительных органов городских и сельских поселений (в городах районного значения, районных поселках, сельских советах) явка составила 28,68%.

К настоящему времени в избирательную комиссию Нижегородской области поступило семь обращений, информация находится на рассмотрении.

Напомним, что в области в течение двух дней проходило досрочное голосование, явка на котором, по предварительным данным, составила 9%.

По данным на 10:00 13 сентября в регионе проголосовало 224 589 избирателей. Таким образом, явка составляла 10,38%. В 12:00 явка составляла 13,13%, а в 15:00 явка повысилась до 17,41%.