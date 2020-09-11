КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"КПРФ" получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода, судя по предварительным данным. Результаты голосования опубликованы на сайте избиркома Нижегородской области.

Партию на округе №13 представил Николай Сатаев, в прошлом созыве являвшийся депутатом по муниципальному избирательному округу от НРО "КПРФ". Он получил 2470 голосов. Ранее на округе работал его однопартиец Михаил Сухарев.

На округе № 20 член КПРФ Юлия Мантурова сменила Романа Буланова (Единая Россия), набрав 3191 голос.

На округе №12 Михаил Рыхтик сменил Надежду Мельникову (Единая Россия) с результатом в 2009 голосов.

Как и в прошлом созыве, Кирилл Лазорин будет отвечать за округ №2. Его поддержали 4778 человек.

Также стало известно, что кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).

Кроме того, кандидаты от ЛДПР победили также на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).

Всего в городе 35 округов.