"КПРФ" получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода, судя по предварительным данным. Результаты голосования опубликованы на сайте избиркома Нижегородской области.
Партию на округе №13 представил Николай Сатаев, в прошлом созыве являвшийся депутатом по муниципальному избирательному округу от НРО "КПРФ". Он получил 2470 голосов. Ранее на округе работал его однопартиец Михаил Сухарев.
На округе № 20 член КПРФ Юлия Мантурова сменила Романа Буланова (Единая Россия), набрав 3191 голос.
На округе №12 Михаил Рыхтик сменил Надежду Мельникову (Единая Россия) с результатом в 2009 голосов.
Как и в прошлом созыве, Кирилл Лазорин будет отвечать за округ №2. Его поддержали 4778 человек.
Также стало известно, что кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).
Кроме того, кандидаты от ЛДПР победили также на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).
Всего в городе 35 округов.
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