Единственный кандидат от "Партии роста" войдет в новую Думу Нижнего Новгорода Политика

Фото: с сайта "Партии роста"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Единственный представитель "Партии роста" войдет в Думу Нижнего Новгорода VII созыва. Предварительные данные опубликованы на сайте регионального избиркома.

Место в Гордуме с большой долей вероятности займет Жанна Скворцова. Она победила на округе №25 с результатом в 1350 голосов. Ранее на этом округе работал член "Единой России" Вадим Агафонов.

СПРАВКА:

Жанна Скворцова окончила Нижегородский коммерческий институт по специальности "экономист", в 2008 году прошла профессиональную переподготовку по программе "Финансовый менеджмент" в Нижегородском государственном университете им. Н.А. Лобачевского (Президентская программа повышения квалификации руководящего состава. Кадровый резерв).

В 1992-2001 гг. работала специалистом, затем начальником отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода.

В 2001 году начала работать в ООО "Сормовский коммерческий центр", с 2017 года является генеральным директором ООО "СКЦентр".

По предварительным данным кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).

Кроме того, кандидаты от ЛДПР также победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).

КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода. В числе победивших кандидатов: Николай Сатаев (округ №13), Юлия Мантурова (округ № 20), Михаил Рыхтик (округ №12) и Кирилл Лазорин (округ №2).

Всего в городе 35 округов.