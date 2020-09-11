Последние новости рубрики Политика
14 сентября 2020 12:32  [268] "Единая Россия" получит 26 из 35 мандатов в Думе Нижнего Новгорода
14 сентября 2020 12:03  [114] Единственный кандидат от "Партии роста" войдет в новую Думу Нижнего Новгорода
14 сентября 2020 11:50  [118] КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода
14 сентября 2020 11:42  [118] Два члена "Справедливой России" войдут в состав нижегородской Думы VII созыва
14 сентября 2020 11:35  [136] Кандидаты от ЛДПР победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода
13 сентября 2020 21:54  [188] Избирательные права нижегородцев во время выборов не нарушались, – ситуационный центр
13 сентября 2020 21:27  [1018] "Выборы в Нижегородской области прошли в спокойном режиме", - Маргарита Красилевская
13 сентября 2020 20:39  [224] ЦИК рассказал о жалобах на работу наблюдателей от одной из партий
13 сентября 2020 20:28  [247] Явка избирателей Нижегородской области на 18:00 часов составила 20,75%
13 сентября 2020 18:43  [169] "Все права избирателей с ограниченными возможностями здоровья соблюдены", - Оксана Кислицына
Политика

Единственный кандидат от "Партии роста" войдет в новую Думу Нижнего Новгорода

14 сентября 2020 12:03  [114] Политика

Фото: с сайта "Партии роста"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Единственный представитель "Партии роста" войдет в Думу Нижнего Новгорода VII созыва. Предварительные данные опубликованы на сайте регионального избиркома.

Место в Гордуме с большой долей вероятности займет Жанна Скворцова. Она победила на округе №25 с результатом в 1350 голосов. Ранее на этом округе работал член "Единой России" Вадим Агафонов.

СПРАВКА:

Жанна Скворцова окончила Нижегородский коммерческий институт по специальности "экономист", в 2008 году прошла профессиональную переподготовку по программе "Финансовый менеджмент" в Нижегородском государственном университете им. Н.А. Лобачевского (Президентская программа повышения квалификации руководящего состава. Кадровый резерв).

В 1992-2001 гг. работала специалистом, затем начальником отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода.

В 2001 году начала работать в ООО "Сормовский коммерческий центр", с 2017 года является генеральным директором ООО "СКЦентр".

По предварительным данным кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич  (округ №31).  

Кроме того, кандидаты от ЛДПР также победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).

КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода. В числе победивших кандидатов: Николай Сатаев (округ №13), Юлия Мантурова (округ № 20), Михаил Рыхтик (округ №12) и Кирилл Лазорин (округ №2).

Всего в городе 35 округов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph