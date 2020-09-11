"В нашей стране на уровне государства определена цель - к 2030 году достигнуть цифровой зрелости", - Дмитрий Чернышенко Общество

Заместитель председателя правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи и СМИ Дмитрий Чернышенко и ряд других спикеров провели для российских школьников открытый урок под названием "Искусственный интеллект".

Свои вопросы задали также и ученики нижегородских школ. В частности, Алексей Архипов из Нижнего Новгорода обратил внимание на то, что во многих школах страны уроки информатики проходят только один раз в неделю.

"Как в таких условиях становиться профессионалами в IT? И каково, на ваш взгляд, будущее этой профессии?" - спросил ученик.

"Был в Нижнем Новгороде недавно. У вас крутой, продвинутый, "цифровой губернатор", - заметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер Правительства РФ также ответил, что многое зависит от самих детей, от их стремления к знаниям. Тем не менее, на федеральном уровне вопросам внедрения цифровых технологий уделяется все большее внимание.

"Одна из пяти новых целей, которые обозначил президент – это цифровая трансформация. Такого не было никогда раньше. В нашей стране на уровне государства определена цель - к 2030 году достигнуть цифровой зрелости. Но конечно, нужно пытаться самим образовываться в данном направлении. Вы можете зайти на портал госуслуг. Те из вас, кто олимпиадники, могут претендовать на то, что вам дадут материальную помощь в размере 125 тысяч рублей. Многие другие интересные вещи государство делает, чтобы поддерживать допобразование. Например, можно найти образовательные курс, которые государство частично оплатит", - отметил Дмитрий Чернышенко.

В ходе открытого урока также был задан вопрос от другого нижегородского ученика - Ивана Миронова из школы № 24.

"Чему учатся ваши дети и кем они хотели стать? Изучаете ли вы с ними искусственный интеллект?", - спросил Иван Миронов.

"Важно, чтобы образование было полным. При этом, важно, чтобы математика была с самого начала. В вашем возрасте я колебался между космонавтом и милиционером. Пусть мои дети ни станут тем, кем они захотят. Моя задача, чтобы они могли принять современные технологии организации труда", - ответил заместитель вице-президента, директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.ru Group Андрей Калинин.

"Моя дочь школьница, она одинаково успешна во всех предметах, но не разделяет моей любви к информационной безопасности. Своей задачей как родитель я вижу научить ее учиться, быстро усваивать информацию и делать вводы, тогда она сможет быть успешной в любой профессии", - добавил управляющий директор лаборатории Касперского в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий.

Напомним, 30 нижегородских специалистов стали победителями "Цифрового прорыва" в Приволжском IT-хабе. "Обязательно окажем поддержку всем, кто хочет делать жизнь людей лучше и интереснее", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам проведенного хакатона.

Напомним также, что цифровое образование внедряют в нижегородских школах. Эксперимент начался с 1 сентября этого года в 14 регионах РФ, в том числе в Нижегородской области, что не отменяет обычного формата образования.

Кроме того, центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в регионе до конца 2020 года. Глеб Никитин пояснил, что ядром центра станет цифровая платформа, которая позволит сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров.