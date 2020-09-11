Нижегородские специалисты победили в "Цифровом прорыве" Приволжского IT-хаба Общество

Фото: Александр Воложанин

30 нижегородских специалистов стали победителями "Цифрового прорыва" в Приволжском IT-хабе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, подводя итоги полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В полуфинале приняли участие 142 команды. IT-специалисты со всей страны разработали цифровые продукты, способные улучшить качество жизни населения. Из Нижегородской области приняли участие 34 сборные команды, 9 из них оказались в числе победителей. Призовой фонд для авторов лучших проектов составил 3 млн рублей.

"Поздравляю нижегородцев с удачным выступлением в региональном этапе! Все проекты наших ребят мы проанализируем. Решим, как сможем помочь их продвижению, кого еще привлечь к этой работе на всех уровнях. Обязательно окажем поддержку всем, кто хочет делать жизнь людей лучше и интереснее", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники из Нижегородской области предложили решения в области анализа данных и машинного обучения, цифровизации социальной сферы, бизнеса, сельского хозяйства, электроэнергетики и образования. Все кейсы – актуальные задачи компаний и региона, а лучшие решения, которые уже являются самостоятельными IT-продуктами, будут внедряться.

Победителями в кейсе, связанным с образованием, стали нижегородские студенты — команда AVM. Они использовали в своем решении VR-технологии, которые позволяют детям попробовать себя в разных профессиях, понять, какие навыки необходимы для их освоения, и выбрать интересное для себя направление обучения.

Три команды с участниками из Нижегородской области заняли второе место: USB — в решении задачи от банка c программным обеспечением, которое на основе анализа больших данных поможет банку предлагать релевантные услуги клиентам, "Олегатор" — в кейсе от "Ростелеком" с разработкой на основе искусственного интеллекта, которая позволит контролировать поведение студентов во время онлайн-экзаменов, "Перфолента" — от "Росатома" с приложением, которое поможет пользователям из любой точки и с любого устройства передавать бизнес данные, оперативно предоставляя информацию для принятия решений.

Хакатон проходил с 12 по 14 сентября 2020 года.