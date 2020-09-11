Последние новости рубрики Общество
16 сентября 2020 10:38  [41] Школьники еще 15 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области
16 сентября 2020 10:21  [42] Сорок км дорог планируется отремонтировать в Спасском районе в следующем году по нацпроекту
16 сентября 2020 09:45  [100] Трамвайные пути засыпали щебнем вдоль Зеленского съезда
16 сентября 2020 00:01  [345] Осень берет своё. Теплой погоды в ближайшие дни нижегородцы не увидят
15 сентября 2020 20:41  [1146] Нижний сегодня: главные события дня
15 сентября 2020 17:46  [207] Уровень урожайности зерновых в Нижегородской области в 2020 году на 6 га превышает прошлый год
15 сентября 2020 17:27  [323] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин награжден почетной грамотой президента России
15 сентября 2020 16:12  [259] "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
15 сентября 2020 15:41  [229] Уренская ЦРБ начала получать медоборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
15 сентября 2020 15:24  [185] Нижегородский и рязанский водоканалы подписали меморандум о сотрудничестве
Общество

Трамвайные пути засыпали щебнем вдоль Зеленского съезда

16 сентября 2020 09:45  [100] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Репин

Трамвайные пути засыпали щебнем вдоль Зеленского съезда. Как пояснили в МП "Нижегородэлектротранс", укрывной материал и щебенка появились на путях ввиду того, что сейчас ведутся работы по укреплению склона.

В работах задействована тяжелая техника, которая может повредить трамвайные пути. Во избежание деформации рельс пути и засыпали. По окончании работ пути вновь откроют.

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Репин

Напомним, сход грунта над Зеленским съездом произошел утром 10 мая этого года на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками

Как сообщили тогда в управлении делами правительства Нижегородской области, оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph