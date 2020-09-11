Трамвайные пути засыпали щебнем вдоль Зеленского съезда Общество

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Репин

Трамвайные пути засыпали щебнем вдоль Зеленского съезда. Как пояснили в МП "Нижегородэлектротранс", укрывной материал и щебенка появились на путях ввиду того, что сейчас ведутся работы по укреплению склона.

В работах задействована тяжелая техника, которая может повредить трамвайные пути. Во избежание деформации рельс пути и засыпали. По окончании работ пути вновь откроют.

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Репин

Напомним, сход грунта над Зеленским съездом произошел утром 10 мая этого года на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками.

Как сообщили тогда в управлении делами правительства Нижегородской области, оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля.