Обнародована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 165 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 16 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 139 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 30 108 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 2 862.

В настоящее время около 1,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1 000 заболевших лечатся в больницах, семь человек находится в обсерваторах.

При этом на 16 сентября уже 26 754 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 216 человек. В ежедневной сводке, на 16 сентября, по числу выписанных Нижегородская область занимает II место среди российских регионов.

Тесты на коронавирус сдали 826 857 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,8% и достиг 25 815 человек на 100 тысяч населения, а в среднем за неделю охват тестированием составил 210,6 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".