Количество кандидатов на должность замглавы Нижнего Новгорода сократилось в 4 раза Политика

20 кандидатов допущены до очного этапа конкурса по выбору заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по соцполитике. Об этом сообщили в департаменте кадровой политики администрации. Отметим, что первоначально на этот пост претендовали 86 человек.

В рамках очного конкурса кандидаты должны защитить презентации, где предстоит представить экспертной комиссии свою программу развития отрасли, затем пойти диагностику компетенций (ассессмент).

По итогам конкурсная комиссия определит кандидатов, которые пройдут собеседование с исполняющим полномочия главы города Юрием Шалабаевым.

Ранее Юрий Шалабаев заявил, что на месте заместителя по социальной политике хотел бы видеть человека, обладающего высокими профессиональными компетенциями в сферах, которые ему предстоит курировать, готовностью работать в команде, умением одновременно решать глобальные задачи и при этом помнить, что за самым рядовым вопросом часто стоит человек со своей проблемой.

Напомним, заместитель главы по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова покинула должность в августе этого года.

В этом году была утверждена новая структура администрации города, предложенная и.п. главы Юрием Шалабаевым. В частности, количество замов сократилось с семи до пяти.