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Общество

Нижнему Новгороду не хватает денег на электробусы

17 сентября 2020 16:44  [1177] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижний Новгород не намерен отказываться от троллейбусов. Об этом 17 сентября сообщил журналистам исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Такую информацию он озвучил по итогам презентации новой транспортной сети Нижегородской агломерации. И.п. главы города сказал, что проект предусматривает обновление всего подвижного состава городского электротранспорта, и, в первую очередь, это касается трамваев, поскольку ими "сейчас пользуется 25% пассажиров Нижнего Новгорода".

Что касается троллейбусов, то тут город настроен менее оптимистично, хотя отказываться от него не намерен. Между тем, и менять троллейбусы на более современный вид, например — электробусы, Нижний Новгород пока не будет.

"Есть варианты, как Москва, уйти к электробусам, но они дороже и городской бюджет их, наверное, не потянет. И поэтому троллейбусное сообщение остается и мы будем по возможности обновлять подвижной состав", - рассказал Юрий Шалабаев.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода в апреле 2017 года рассматривала возможность покупки электробусов в Минске. Однако через три месяца эта идея показалась затратной из-за высокой стоимости инфраструктуры.

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