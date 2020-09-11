Карантин по COVID-19 введен в 113 классах школ Нижегородской области Общество

Карантин по COVID-19 введен в 113 классах школ Нижегородской области, по данным на 18 сентября. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

Ситуация по COVID-19 в школах и вузах

Отметим, что ситуация немного улучшилась: по состоянию на 17 сентября были закрыты 115 классов, по состоянию на 16 сентября - 103 класса; на 15 сентября - 88 классов; на 14 сентября - 75 классов; на прошлой неделе было закрыто 60 классов.

Сейчас полностью закрыты на карантин 2 школы (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района). Вчера было три закрытых школы.

Министр уточнил, что вчера третья школа – Бердниковская в Тонкинском районе ошибочно попала в статистику по коронавирусу. На самом деле школа закрыта на карантин по ОРВИ.

Также на карантин по коронавирусу закрыты 66 классов в 43 школах. Вчера был 61 класс в 41 школе.

"Это 0,73% от общего числа классов в школах Нижегородской области", - пояснили в министерстве.

В частности, также как вчера, закрыты классы в школах Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Выксы, Уреня, Семенова, Лукояновского, Сергачского, Первомайского, Кстовского, Кулебакского, Володарского, Балахнинского, Павловского, Ветлужского, Бутурлинского, Большемурашкинского, Краснооктябрьского, Сосновского и Варнавинского районов. Сегодня добавились классы в школе Дзержинска.

Кроме того, закрыты 4 группы в 4 учреждениях среднего профессионального образования, и две группы в ННГАСУ.

Итог: 2 школы закрыты полностью, плюс 66 классов в 43 школах. Всего 113 классов.

Ситуация по ОРВИ в школах

Всего, по данным на 18 сентября, в регионе закрыты уже 5 средних образовательных учреждений из-за карантина по ОРВИ, в том числе школа № 5 в Кстове и Бердниковская школа в Тонкинском районе.

Плюс закрыт 261 класс в 71 школе. В основном это Нижний Новгород. В частности, закрыты несколько классов в школе № 176 Канавинского района.

"В целом, по карантину ОРВИ, мы в рамках сезонных значений", - сказал Сергей Злобин.

Итог: 5 школ закрыты полностью, плюс 261 класс в 71 школе.

Ситуация по COVID-19 в детсадах

Что касается эпидемиологической ситуации в детских садах, то она немного улучшилась. На данный момент закрыты 25 групп в 22 детских садах, что составляет 0,32% от общего числа групп. Вчера, 17 сентября, были закрыты 26 групп в 23 детских садах.

Группы закрыты в городах Нижний Новгород, Саров, Бор, Арзамас, Дзержинск, а также в Шатковском, Павловском, Ковернинском, Вачском, Кстовском, Дальнеконстантиновском, Ветлужском, Краснооктябрьском, Сосновском и Богородском районах. Новых районов нет.