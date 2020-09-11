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Бизнес

Два аукциона по договорам РЗТ пройдут в Нижнем Новгороде в октябре

18 сентября 2020 15:22  [245] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Два аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории (РЗТ) пройдут в Нижнем Новгороде в октябре. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Аукционы пройдут 23 октября. Первый предполагает строительство в границах улиц Ломоносова и Республиканская в Советском районе. Где именно располагается участок, пока неизвестно.


Второй аукцион предполагает строительство в границах улиц Сафронова, Диксона, Памирской и Перекопской в Ленинском районе.

Департаменту строительства администрации города необходимо определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора, а также выступить организатором обоих аукционов.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация заключит договор РЗТ с "Юника Инвест" по другому участку - в границах ул.М.Ямская-Шевченко-Горького в Нижегородском районе.

Напомним также, что за 12 лет в Нижнем Новгороде исполнено всего 11 из 120 договоров по развитию застроенных территорий. Из них 26 договоров по разным причинам были расторгнуты. За этот период в рамках договоров по РЗТ был построен 31 жилой дом. По ранее заключенным договорам в бюджет города поступило 1,7 млрд рублей, в 2019 году – 150,3 млн рублей.

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