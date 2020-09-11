Конкурс на строительство коммуникаций для Нижневолжской набережной не состоялся из-за отсутствия заявок Бизнес

Конкурс на строительство сетей электроснабжения объектов инфраструктуры Нижневолжской набережной не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода объявила конкурс по поиску подрядчика 10 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта была объявлена в размере 6,8 млн рублей. Работы, согласно документации, нужно выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Однако, уже 18 сентября конкурс был признан несостоявшимся.

Напомним, проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов на Нижневолжской набережной был подготовлен ООО фирма "Промсвет" в мае. Затем он был отправлен на доработку.

Строительство данных коммуникаций позволит в дальнейшем обеспечить электроэнергией НТО на участке от "Плакучей ивы" до Кожевенного переулка.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной осенью 2019 года. Проблема отсутствия сетей электроснабжения поднималась на встрече экс-главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями.

СПРАВКА:

На Нижне-Волжской набережной работают 74 объекта, из них 12 стационарных и 62 НТО (58 торговля, 4 кафе).