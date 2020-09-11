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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области 20 сентября

21 сентября 2020 09:45  [407] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП на дорогах только за 20 сентября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, 20 сентября пять машин столкнулись на Южном обходе Нижнего Новгорода, в результате пострадали четыре человека.

Кроме этого, уже вечером 20 сентября произошло еще две аварии с трагическим исходом.

В Городецком районе, на 7 км трассы "Городец – Зиняки - Кантаурово", столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли, детей нет.

В Сосновском районе, 11 км трассы "Сосновское – Яковское", автомобиль съехал в кювет. В результате, один человек погиб.

Напомним, еще одна авария произошла также - в минувшие выходные. В субботу, 19 сентября, на 442 км трассы М-7 "Волга" на повороте к д. Караулово в Кстовском районе столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет. Погибли пять человек. Прокуратура взяла на контроль это дело.

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