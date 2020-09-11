Росприроднадзор внепланово проверяет "Черную дыру", "Игумново" и "Белое море" в Дзержинске Общество

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия начинает внеплановые проверки подрядчика по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске. Об этом сообщили в ведомстве 21 сентября 2020 года.

Комиссии, в составе которой сотрудники Центрального аппарата Росприроднадзора, ведущие специалисты Управления, а также специалисты лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", предстоит дать заключение о соблюдении обязательных требований природоохранного законодательства по итогам работы организации на территории свалки промышленных отходов "Черная дыра", полигона твердых бытовых отходов "Игумново" и шламонакопителя "Белое море".

Подрядчиком является ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" (ООО "ГЭС-Экотехнологии").

Проверка пройдет в рамках исполнения поручения заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, а также распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ее возглавит исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Марк Чиненков.

Проверяющие планируют тщательно осмотреть все три объекта, изучить экологическую документацию, произвести необходимые отборы проб компонентов окружающей среды.

Результаты предстоящей проверки позволят установить объективную картину на текущий момент, добавили в Росприроднадзоре.

Напомним, работы на "Белом море" завершились в феврале этого года, на "Игумново" – в мае этого года, а на "Черной дыре" обезвреживание отходов продолжается. Предполагается, что объект ликвидируют осенью 2021 года.

Ранее генеральный директор ООО "ГЭС-Экотехнологии" Валерий Меркулов пояснил, что по изначальному проекту ликвидация должна была завершиться летом этого года, однако в процессе работ выяснилось, что карстовая глубина "Черной дыры" в некоторых местах глубже, чем предполагалось. При этом дно объекта было илистым и измерить точную глубину и объем дополнительных отходов было невозможно.

В связи с этим подрядчику пришлось дожидаться холодной погоды и ждать, когда в шамонакопителе замерзнет пастообразная масса в шамонакопителе. Это позволило путем бурения выяснить ее объем. В итоге количество отходов увеличилось в два раза, что потребовало дополнительные сроки и увеличение финансирования.

Если в начале на ликвидацию "Черной дыры" было предусмотрено 440 млн рублей, то теперь нужно еще 215 млн рублей.

В 2018 году на мероприятия по ликвидации всех трех объектов накопленного экологического ущерба было выделено 3,3 млрд рублей с учетом софинансирования из областного бюджета в размере 1%. Всего за 2016-2020 годы на реализацию мероприятий по ликвидации предусмотрено свыше 7 млрд рублей.