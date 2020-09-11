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Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Городецком районе

21 сентября 2020 13:58  [30] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Стали известны подробности смертельного ДТП в Городецком районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, 20 сентября на 7 км трассы "Городец – Зиняки - Кантаурово", столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли.

Выяснилось, что 48-летний водитель (стаж 25 лет) в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Kia, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ 2112. В результате погибли два человека: 33-летний водитель ВАЗ и 27-летняя пассажирка ВАЗ, а еще один пассажир отечественного автомобиля 29-летний мужчина был госпитализирован с переломом голеней.

Напомним, что 20 сентября произошла еще одна смертельная авария - в Сосновском районе. 39-летний водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением и врезался в дерево.

Кроме того, еще одна авария произошла также - в минувшие выходные. В субботу, 19 сентября, на 442 км трассы М-7 "Волга" на повороте к д. Караулово в Кстовском районе столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет. Погибли пять человек. Прокуратура взяла на контроль это дело.

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