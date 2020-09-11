Два человека погибли в автоаварии в Павловском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в автоаварии в Павловском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ДТП случилось рано утром 22 сентября на дороге Павлово-Гороховец, около д. Щепачиха. Автомобиль средства в кювет, в результате погибли двое.

Дополнено: по информации УГИБДД, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 (стаж 3 года) не выбрал безопасную скорость для движения при проезде затяжного поворота, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП и водитель, и пассажир – 27-летний молодой человек погибли.

По предварительной информации, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в последние несколько дней увеличилось число смертельных аварий. В ДТП в Городецком районе погибли два человека, в Сосновском районе – один человек.

Кроме того, еще одна авария произошла в минувшие выходные. В субботу, 19 сентября, на 442 км трассы М-7 "Волга" на повороте к д. Караулово в Кстовском районе столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет. Погибли пять человек. Прокуратура взяла на контроль это дело.